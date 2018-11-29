2018-11-29T12:37:01+03:00
Политика

Эрдоган и Путин проведут переговоры на полях саммита G20

Встреча турецкого и российского лидеров пройдет в 21:00 по московскому времени
Сакина НУРИЕВА
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры на саммите G20.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры на саммите G20.Фото: REUTERS
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Президент Турции Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин проведут переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в столице Аргентины Буэнос-Айресе первого декабря. Об этом сообщила газета Hurriyet.

В агентстве Anadolu отметили, что пвстреча турецкого и российского лидеров пройдет в 21:00 по московскому времени.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что первого декабря также состаятся переговоры президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трапом на полях саммита G20. Известно, что встреча запланирована на 17:30 по московскому времени, она состоится в отеле Park Hyatt Buenos Aires.

Путин и Трамп намерены обсудить двустороннюю проблематику.

Кроме того, российский президент отдельно встретиться с французским коллегой Эммануэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман аль Саудом и аргентинским президентом Маурисио Макри.

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