Гендиректор главного финансового института «Роскосмоса» покинул пост

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-29T12:28:54+03:00

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Генеральный директор государственного предприятия "Организация "Агат" - он же главный экономический научно-исследовательский институт Роскосмоса - Дмитрий Хомаза ушел в отставку. В пресс-службе госкорпорации сообщили, что топ-менеджер пошел на такой шаг по собственному желанию.

"Дмитрий Хомаза уволился по собственному желанию. Исполняющим обязанности директора назначен Борис Питаленко", - передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее своей должности лишился также генеральный директор компании "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) Денис Лысков. Он покинул пост по собственному желанию после некой проверки.

Стоит отметить, что эти кадровые перестановки произошли вскоре после того, как случилась авария при запуске ракеты "Союз-ФГ" к МКС. Тогда обоим космонавтам - российскому и американскому - удалось успешно катапультироваться.