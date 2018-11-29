Маску возрастом более 9 тысяч лет нашли в Израиле

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-29T12:32:45+03:00

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Ученые обнаружили в Израиле каменную маску, изготовленную более девяти тысяч лет назад. Изделие было найдено в районе Пней-Хавер к югу от Хеврона. Маска вытеснена из известняка, по краям она имеет четыре отверстия, которые, по всей видимости, были необходимы, чтобы можно было надеть ее на лицо.

Эксперты отметили, что древняя маска изготовлена очень искусно. Она симметрична, ей придана форма человеческого лица с высокими скулами и прямым носом. Специалисты предполагают, что раньше маска была покрыта яркими красками, однако со временем все цвета стерлись, передает телеканал «360».

Ученые относят это изделие к периоду неолитической революции. В те времена человек переходит от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, он начинал самостоятельно производить все необходимое ему для быта. Кроме того, именно в этот период большое значение приобретала ритуально-религиозная деятельность, подобные маски часто использовались для проведения магических обрядов, пишет сайт телеканала «Звезда».