2018-11-29T13:08:49+03:00
Политика

В Кремле приняли к сведению итоги выборов президента Грузии

Однако не стали давать оценку возможным перспективам развития отношений между странами при новом главе республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Саломе Зурабишвили победила на выборах президента ГрузииСаломе Зурабишвили победила на выборах президента ГрузииФото: REUTERS
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В Кремле не стали преждевременно комментировать и оценивать победу Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии, однако подчеркнули, что приняли итоги этой избирательной гонки к сведению. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он рассказал, что в администрации главы государства следили за новостями, касающимися выборов в Грузии, но не стал делать каких-либо выводов.

"Здесь все-таки мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии"., - цитирует ТАСС Пескова.

Напомним, что, согласно результатам второго тура выборов президента Грузии, высший государственный пост достался независимому кандидату Саломе Зурабишвили. Она одержала победу над оппозиционером Григолом Вашадзе, набрав 59,52% голосов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме выразили надежду на выстраивание добрососедских отношений между РФ и Грузией после прихода Зурабишвили к власти.

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