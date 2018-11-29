В Кремле приняли к сведению итоги выборов президента Грузии
В Кремле не стали преждевременно комментировать и оценивать победу Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии, однако подчеркнули, что приняли итоги этой избирательной гонки к сведению. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он рассказал, что в администрации главы государства следили за новостями, касающимися выборов в Грузии, но не стал делать каких-либо выводов.
"Здесь все-таки мы предпочитаем дождаться каких-то первых заявлений, оценки возможных перспектив развития отношений России и Грузии"., - цитирует ТАСС Пескова.
Напомним, что, согласно результатам второго тура выборов президента Грузии, высший государственный пост достался независимому кандидату Саломе Зурабишвили. Она одержала победу над оппозиционером Григолом Вашадзе, набрав 59,52% голосов.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в Госдуме выразили надежду на выстраивание добрососедских отношений между РФ и Грузией после прихода Зурабишвили к власти.