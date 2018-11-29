Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-29T13:40:09+03:00

Данный комплекс стал уже четвертым на территории Крыма Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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На боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Отмечается, что в четверг, 29 ноября, машины выдвинулись на позиции близ границы с Украиной, развернули пусковые установки и приступили к ориентированию на местности с последующим обнаружением целей.

"Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", - передает ТАСС со ссылкой на представителя Черноморского флота.

Еще раз отметим, что это уже четвертый дивизион ЗРК в Крыму. Системы начали защищать воздушные границы нашей страны в Феодосии еще в январе 2017 года.

Сайт kp.ru писал о том, что тогда необходимость размещения С-400 объяснили обеспечением безопасности населения полуострова.