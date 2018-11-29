Четвертый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
На боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
Отмечается, что в четверг, 29 ноября, машины выдвинулись на позиции близ границы с Украиной, развернули пусковые установки и приступили к ориентированию на местности с последующим обнаружением целей.
"Сегодня в Джанкое боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма", - передает ТАСС со ссылкой на представителя Черноморского флота.
Еще раз отметим, что это уже четвертый дивизион ЗРК в Крыму. Системы начали защищать воздушные границы нашей страны в Феодосии еще в январе 2017 года.
Сайт kp.ru писал о том, что тогда необходимость размещения С-400 объяснили обеспечением безопасности населения полуострова.
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