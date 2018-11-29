На Филиппинах полицейских приговорили к 40 годам тюрьмы за убийство подростка

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-29T14:19:54+03:00

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Суд филиппинского города Калоокан приговорил к 40 годам тюремного заключения трех полицейских по обвинению в убийстве подростка в ходе правительственной кампании по борьбе с наркоторговлей. Об этом сообщило правительственное агентство Philippine News Agency.

Как отмечают СМИ, злоумышленники также должны выплатить компенсацию родственникам погибшего.

Главы минюста республики Менардо Гевар заявил, что подобное наказание опровергает миф о том, что стране «существует культура безнаказанности в войне государства с наркотиками». По его мнению, приговор напомнит правоохранительным органам, что верховенство права и надлежащие правовые процедуры должны соблюдаться.

Полицейским дали такой большой срок за то, что они в августе 2017 года застрелили семнадцатилетнего филиппинца Киана Делос Сантоса в ходе операции, связанной с кампанией по борьбе с наркоторговлей в городе Калоокан.

Сотрудники правоохранительных органов оправдывали себя тем, что применили оружие в качестве самообороны, а подросток был наркоторговцем. Однако, камеры видеонаблюдения опровергли подобные заявления. На записях двое мужчин насильно провели Сантоса на улицу, где позднее полиция обнаружила его труп. Дело об убийстве Киана Делос Сантоса вызвало большой резонанс, на его похороны пришли сотни людей.

По словам, правозащитников, данный приговор стал первым с момента начала кампании правительства в июле 2016 года. Представители ООН в области прав человека призывали власти Филиппин начать борьбу с беспорядочными убийствами и отказаться от казней подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. Полиция страны заявляет, в ходе кампании погибло до пяти тысяч человек.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Филиппинский суд приговорил к тюрьме 89-летнюю вдову экс-президента Маркоса - Имельду.