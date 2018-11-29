Во Франции женщина заперлась в банке и угрожает его взорвать
Полиция оцепила здание финансовой организации LCL в городе Алес
Во Франции женщина грозит взорвать банк Фото: Midi Libre
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Во Франции женщина забаррикадировалась в отделении банка LCL и угрожает его взорвать. Об этом сообщает французское издание Midi Libre.
Инцидент произошел утром, 29 ноября в городе Алес. Персонал банковского отделения был эвакуирован. На место происшествия выехали французские спецслужбы.
На данный момент здание оцеплено. Из соседних зданий также вывели людей. Информация о происшествии уточняется.
Напомним, что 23 ноября в городе Анже человек с бомбой потребовал встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Экстремист укрылся на территории парковки супермаркета.