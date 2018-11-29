2018-11-29T15:04:25+03:00
Политика

Кремль обеспокоен законопроектом США о запрете продления договора СНВ-3

Пресс-секретарь президента России сообщил, что планирует ознакомиться с инициативой конгрессменов
Алена Басавина
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Песков прокомментировал планы конгрессменовПесков прокомментировал планы конгрессменовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Попытка конгресса США законодательно закрепить запрет продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вызывает беспокойство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле уже успели прочитать новости о данной инициативе от представителей Республиканской партии. Однако с текстом законопроекта пока не ознакомились.

«Безусловно, до начала субстантивного обсуждения между Россией и США по разоруженческой тематике, попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», - объяснил Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также выразил несогласие с позицией США о том, что Россия эскалирует ситуацию. «Мы не согласны с такой оценкой», - указал Песков.

Напомним, что накануне член Палаты представителей Лиз Чейни и сенатор-республиканец Том Коттон внесли в конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств на продление действия СНВ-3 после 2021 года.

В документе указано, что о продлении не может быть речи, пока Вашингтон не убедит конгресс в том, что Москва согласилась сократить свой ядерный арсенал».

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