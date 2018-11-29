Кремль обеспокоен законопроектом США о запрете продления договора СНВ-3
Попытка конгресса США законодательно закрепить запрет продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вызывает беспокойство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле уже успели прочитать новости о данной инициативе от представителей Республиканской партии. Однако с текстом законопроекта пока не ознакомились.
«Безусловно, до начала субстантивного обсуждения между Россией и США по разоруженческой тематике, попытка кодификации отказа, конечно, является поводом для беспокойства», - объяснил Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля также выразил несогласие с позицией США о том, что Россия эскалирует ситуацию. «Мы не согласны с такой оценкой», - указал Песков.
Напомним, что накануне член Палаты представителей Лиз Чейни и сенатор-республиканец Том Коттон внесли в конгресс США законопроект, запрещающий выделение средств на продление действия СНВ-3 после 2021 года.
В документе указано, что о продлении не может быть речи, пока Вашингтон не убедит конгресс в том, что Москва согласилась сократить свой ядерный арсенал».