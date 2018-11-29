2018-11-29T15:17:57+03:00
В мире

В Чехии потерпел крушение военный вертолет Ми-24

Аппарат получил серьезные повреждения при крушении
Сакина НУРИЕВА
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В Чехии потерпел крушение военный вертолет Ми-24.В Чехии потерпел крушение военный вертолет Ми-24.Фото: REUTERS
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В чешском городе Намешт-над-Ославоу потерпел крушение вертолет Ми-24 ВВС Чехии. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь национального министерства обороны республики Магдалена Дворжакова.

«В Намешт-над-Ославоу в среду произошла авария Ми-24. Никто не пострадал», - сказала она.

По этому делу в министерстве собрали комиссию экспертов, которая должна выяснить обстоятельства аварии Ми-24. Сообщается, что до окончания расследования пресс-служба ведомства не будет информировать граждан о подробностях инцидента.

Местная газета Mlada fronta Dnes сообщила, что аппарат потерпел крушение при взлете. Вертолёт рухнул на землю в высоты нескольких метров и получила серьезные повреждения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Стамбуле упал военный вертолет Sikorsky UH-60, в результате происшествия погибли трое человек. Аппарат врезался в крышу жилого дома в районе Санджактепе во время посадки по окончании тренировочного полета.

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