Россия передала Зимбабве лекарства от холеры
Россия передала властям Зимбабве первую партию медицинской помощи в виде лекарственных препаратов для борьбы с холерой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Торжественная церемония передачи состоялась в минувшую среду, 28 ноября, в городе Харара в присутствии представителей российского посольства. Все препараты были доставлены в республику по линии нашего министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках финансируемого РФ проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования.
На сайте ведомства отмечается, что в сентябре-октябре этого года в Зимбабве была зарегистрирована очередная вспышка вируса холеры. На фоне этого Россия готовится передать властям республики еще и оборудование для создания передвижных медицинских центров.
Стоит отметить, что в рамках налаживания отношений между двумя нашими странами в начале 2019 года Москву посетит президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва, передает сайт kp.ru.