2018-11-29T15:22:31+03:00
Политика

Россия передала Зимбабве лекарства от холеры

В ближайшее время планируется также доставка оборудования для передвижных медцентров
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия передала Зимбабве медикаменты для борьбы с холеройРоссия передала Зимбабве медикаменты для борьбы с холеройФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия передала властям Зимбабве первую партию медицинской помощи в виде лекарственных препаратов для борьбы с холерой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Торжественная церемония передачи состоялась в минувшую среду, 28 ноября, в городе Харара в присутствии представителей российского посольства. Все препараты были доставлены в республику по линии нашего министерства по чрезвычайным ситуациям в рамках финансируемого РФ проекта по укреплению потенциала Всемирной организации здравоохранения в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования.

На сайте ведомства отмечается, что в сентябре-октябре этого года в Зимбабве была зарегистрирована очередная вспышка вируса холеры. На фоне этого Россия готовится передать властям республики еще и оборудование для создания передвижных медицинских центров.

Стоит отметить, что в рамках налаживания отношений между двумя нашими странами в начале 2019 года Москву посетит президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва, передает сайт kp.ru.

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