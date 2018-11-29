СК завершил расследование дела о побеге членов "банды ГТА" из суда

СЕГОДНЯ 15:42 2018-11-29T15:42:51+03:00

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Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о побеге пятерых членов так называемой "банды ГТА" из-под стражи в Московском областном суде в 2017 году. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам побега из-под стражи, посягательства на жизни сотрудников правоохранительных органов и хищения их огнестрельного оружия, совершенных 1 августа 2017 года", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте СК.

Напомним, что в прошлом году пятеро участников банды, которая несколько лет назад грабила и убивала водителей на подмосковных трассах, прямо в лифте здания суда напали на конвоиров и отобрали у них оружие. Речь идет о подсудимых Холике Субханове, Фазритдине Хасанове, Абдумукиме Мамадчонове, Мирзомавлоне Мирзошарипове и Хазратхоне Додохонове.

Сайт kp.ru писал о том, что мужчины открыли стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии. В ходе операции по задержанию четверо из пяти нападавших были смертельно ранены. Выжил только Додохонов. Также трое правоохранителей.

К настоящему моменту следствием изучены все обстоятельства случившегося, в том числе тот факт, что первым на сотрудников Росгвардии напал именно Додохонов. Мужчина уже осужден за другие преступления, совершенные в составе банды. Теперь же ему предъявят новые обвинения.

Материалы дела переданы следствием в Генеральную прокуратуру, где будет решен вопрос об утверждении заключения.