Полиция Германии нагрянула с обыском в штаб-квартиру Deutsche Bank

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-29T15:51:19+03:00

Проверка по делу об отмывании средств прошла во Франкфурте-на-Майне

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Германскую штаб-квартиру Deutsche Bank подвергли обыску. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой организации.

«Внастоящее время в офисах Deutsche Bank в Германии проводится ряд обысков в связи с так называемыми «Панамскими документами». Сегодня утром сотрудники полиции и прокуратуры прибыли в офисы, в том числе головной офис в во Франкфурте», - указано на сайте.

По словам представителей Deutsche Bank, руководство полностью сотрудничает с властями и свободно предоставляет для проверки все необходимые документы.

Напомним, что накануне прокуратура Дании предъявила обвинение руководству финансовой организации в отмывании денег в эстонском филиале. Компанию подозревают в том, что она легализовывала крупные суммы, в том числе из России и СНГ, через филиалы в Эстонии.

Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих в Северной Европе.