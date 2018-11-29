Полиция Германии нагрянула с обыском в штаб-квартиру Deutsche Bank
Германскую штаб-квартиру Deutsche Bank подвергли обыску. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой организации.
«Внастоящее время в офисах Deutsche Bank в Германии проводится ряд обысков в связи с так называемыми «Панамскими документами». Сегодня утром сотрудники полиции и прокуратуры прибыли в офисы, в том числе головной офис в во Франкфурте», - указано на сайте.
По словам представителей Deutsche Bank, руководство полностью сотрудничает с властями и свободно предоставляет для проверки все необходимые документы.
Напомним, что накануне прокуратура Дании предъявила обвинение руководству финансовой организации в отмывании денег в эстонском филиале. Компанию подозревают в том, что она легализовывала крупные суммы, в том числе из России и СНГ, через филиалы в Эстонии.
Danske Bank – крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих в Северной Европе.