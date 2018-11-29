На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-29T15:56:23+03:00

«Уренгой – Красноселькуп» будет запущена в эксплуатацию с 6 -10 декабря

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Сезонная трасса Уренгой – Красноселькуп готовится к открытию в ближайшее время. Ориентировочные даты – с 6 - 10 декабря. Но прежде чем по зимней дороге разрешат пустить транспорт, проезжую часть и ледовые переправы обследует специальная комиссия.

- По итогам работы комиссии зимник будет открыт, сначала для авто массой до 5 тонн, а затем со временем тоннаж будет повышаться, – сообщил генеральный директор ООО «Автодор» Гурген Мелконян.

Сейчас продолжается работа по формированию проезжей части сезонной трассы, заливке ледовых переправ,обустройству трассы знаками. Протяженность зимней автодороги "Уренгой - Красноселькуп" составляет 132 км, построено уже около 92 км. Эта сезонная трасса практически полностью проходит по поверхности реки.

Зимние автодороги на Ямале имеют большое социально-экономическое значение и обеспечивают сообщение с труднодоступными районами, поэтому правительство края понимает, как важно обеспечить их открытие в срок.