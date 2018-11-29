2018-11-29T16:04:14+03:00
Происшествия

Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи

При этом сами злоумышленники передавали ложные сообщения из-за рубежа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионеркиЗвонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионеркиФото: Архив "КП"
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Большая часть телефонных звонков с сообщениями о "минировании" московских торговых центров поступала с одного и того же номера, который зарегистрирован на проживающую в Балашихе пенсионерку. Такую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

"Звонки о якобы минировании восьми торговых центров поступили с номера телефона, зарегистрированного на жительницу Балашихи 1955 года рождения", — заявил источник.

По данным пресс-службы столичного управления министерства внутренних дел России, звонили из-за границы. При этом ни одно сообщение о заложенных в здании бомбах не нашло подтверждения.

Другие номера, с которых также осуществлялось "ложное" информирование, в настоящий момент все еще определяются. Полиция проводит проверку по факту случившего, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее по Москве прокатилась волна сообщений о террористической угрозе. В результате экстренные службы эвакуировали порядка 4,5 тысячи человек. Работу вынуждены были приостановить четырнадцать крупных торговых центров, таких как "Мегаполис", "Вива", "Гагаринский", "Цветной", "Атриум", "Горбушкин двор", а также один железнодорожный вокзал - Киевский.

Сайт kp.ru писал о том, что все здания были оцеплены для проверки кинологической службой, однако никаких подозрительных устройств найдено так и не было.

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