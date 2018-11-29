Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-29T16:32:04+03:00

Только когда нападавшие сорвали с исполнителя очки и кепку, они поняли, что ошиблись и убежали

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Певец Dante недавно стал жертвой хулиганов. Двое парней набросились на исполнителя, спутав его с Димой Биланом.

Dante был на гастролях в Ижевске и вышел на улицу в кепке и черных очках. Образ у звезд действительно схож, видимо хулиганы тоже обознались.

- Я стоял на улице и ждал такси, когда ко мне подошли нападавшие. Сначала не слышал, так как был в наушниках, но в какой-то момент почувствовал, как меня резко схватили за плечи, развернули и ударили коленом в живот, – поделился Dante с сайтом «Дни.ру».

Певец делится подробностями, уверяя, что его перепутали с Димой Биланом. Сами хулиганы признали это.

- Избиение они начали со слов "отдавай нам свою кепку" и прочей ненормативной лексикой стали меня раздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из них заглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз и промолвил "Да это не же Билан!", – рассказал возмущенный музыкант.

Скорее всего, целью парней из Ижевска, где все случилось, была именно кепка Билана. Всем поклонникам артиста известно, что он любит этот аксессуар.

musicdante Певца Dante ограбили, спутав с Биланом

После случившегося Dante сделал вывод: «больше не буду подражать своим кумирам, а будет оставаться индивидуальностью».

Кстати, Dante самостоятельно работает над своими треками. Он также пишет песни, например, для Димы Билана. Песня "Память" как раз его авторства.

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