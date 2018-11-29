2018-11-29T16:32:04+03:00
Звезды

Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана

Только когда нападавшие сорвали с исполнителя очки и кепку, они поняли, что ошиблись и убежали
Ася РОМАНЧУК
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Певец Dante решил, что его хотели ограбить, спутав с БиланомПевец Dante решил, что его хотели ограбить, спутав с БиланомФото: Instagram.com
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Певец Dante недавно стал жертвой хулиганов. Двое парней набросились на исполнителя, спутав его с Димой Биланом.

Dante был на гастролях в Ижевске и вышел на улицу в кепке и черных очках. Образ у звезд действительно схож, видимо хулиганы тоже обознались.

- Я стоял на улице и ждал такси, когда ко мне подошли нападавшие. Сначала не слышал, так как был в наушниках, но в какой-то момент почувствовал, как меня резко схватили за плечи, развернули и ударили коленом в живот, – поделился Dante с сайтом «Дни.ру».

Певец делится подробностями, уверяя, что его перепутали с Димой Биланом. Сами хулиганы признали это.

- Избиение они начали со слов "отдавай нам свою кепку" и прочей ненормативной лексикой стали меня раздевать прямо посередине улицы! Сняв с меня очки, затем кепку, один из них заглянул мне в лицо перед тем, как замахнуться еще раз и промолвил "Да это не же Билан!", – рассказал возмущенный музыкант.

Скорее всего, целью парней из Ижевска, где все случилось, была именно кепка Билана. Всем поклонникам артиста известно, что он любит этот аксессуар.

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Певца Dante ограбили, спутав с Биланом
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После случившегося Dante сделал вывод: «больше не буду подражать своим кумирам, а будет оставаться индивидуальностью».

Кстати, Dante самостоятельно работает над своими треками. Он также пишет песни, например, для Димы Билана. Песня "Память" как раз его авторства.

Ранее участника шоу "Голос" Валерио Сгарджи ограбили в самолете.

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