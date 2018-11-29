2018-11-29T16:35:19+03:00
Общество

В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро

После нескольких операций болельщика выписали из больницы и отправили домой
Алена Басавина
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В Россию вернулся последний пострадавший болельщик ЦСКА Фото: соцсетиВ Россию вернулся последний пострадавший болельщик ЦСКА Фото: соцсети
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На родину вернулся последний россиянин, пострадавший во время обрушения эскалатора в Риме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

«Сегодня ночным рейсом «Аэрофлота» в Москву отправился последний пострадавший российский болельщик ЦСКА. Его сопровождал сотрудник консульства», - пояснили в представительстве.

Известно, что россиянин получил серьезные травмы при обрушении эскалатора. Больше месяца он проходил лечение в больнице Umberto I. Ему грозила ампутация ступни, однако спасти ногу удалось после нескольких операций.

При помощи клуба пострадавший теперь сможет подать иск к римским властям о выплате компенсаций. Российские дипломаты дали свои рекомендации заинтересованным лицам.

Напомним, что 23 октября 2018 года в Риме на станции «Репаблика» обрушился эскалатор, на котором в тот момент находились десятки болельщиков ЦСКА.

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