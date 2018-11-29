В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-29T17:00:11+03:00

Злоумышленники оставили на нем глубокие царапины и непонятные рисунки

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В Эстонии группа вандалов осквернила мемориал жертвам коммунизма. На нем специалисты Эстонского института исторической памяти обнаружили царапины и наброски непонятных рисунков.

Сам памятник был торжественно открыт 23 августа этого года на холме Маарьямяги в Таллине. Его строительство обошлось государству в шесть миллионов евро, сообщает Эстонский институт исторической памяти.

- На черных гранитных стена памятника, где расположены таблички с именами жертв коммунистического режима, появились царапины и наброски каких-то рисунков. Институт обратился в полицию с просьбой установить личности и привлечь ответственности лиц, совершивших акты вандализма на территории мемориала, - прокомментировали представители Эстонского института.

Эксперты также отметили, что именно этот мемориал стал особенным местом памяти, который объединил народ Эстонии. Меэлис Марипуу, член правления института, заявил, что вандалам должно быть глубоко стыдно за такой бесчеловечный поступок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Вене вандалы осквернили памятник бойцам Красной армии. За последние три года его несколько раз обливали краской.