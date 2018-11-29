ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Евросоюз выступил за международные ограничения на использование автономных вооружений. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на мероприятии Европейского оборонного агентства.
«Прежде всего, мы работаем над достижением консенсуса в отношении того, что следует и чего не следует допускать в области автономного оружия», — сказала она.
Могерини отметила, что при совместной работе возможно определить рамки применения искусственного интеллекта, в пределах которых ученые смогут свободно исследовать положительный «потенциал искусственного интеллекта».
«Позиция ЕС всегда была очень четкой – все оружейные системы должны соответствовать международному праву, и люди должны всегда контролировать применение смертоносной силы», - считает верховный представитель Европейского Союза.
По словам Могерини, необходимо поддерживать инновации инвестициями и другими методами как для роста экономики, так и безопасности стран Европы. Она отметила, что «почти 50% мировых частных инвестиций в стартапы искусственного интеллекта в настоящее время происходит в Китае».
«Мы, европейцы, просто не можем позволить себе терять время, и мы не можем позволить себе быть менее инновационными, чем другие мировые державы», — заявила глава дипломатии ЕС.
В конце речи она напомнила, что инвестиции европейских национальных правительств в исследования и технологии в сфере обороны продолжают падать.
Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини также заявила, что Евросоюз не занимается строительством «европейской армии».