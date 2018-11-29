ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений

СЕГОДНЯ 18:00 2018-11-29T18:00:45+03:00

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ЕС выступает за ограничения на использование автономных вооружения. Фото: REUTERS

Инвестиции европейских национальных правительств в исследования и технологии в сфере обороны становятся все меньше

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Евросоюз выступил за международные ограничения на использование автономных вооружений. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на мероприятии Европейского оборонного агентства.

«Прежде всего, мы работаем над достижением консенсуса в отношении того, что следует и чего не следует допускать в области автономного оружия», — сказала она.

Могерини отметила, что при совместной работе возможно определить рамки применения искусственного интеллекта, в пределах которых ученые смогут свободно исследовать положительный «потенциал искусственного интеллекта».

«Позиция ЕС всегда была очень четкой – все оружейные системы должны соответствовать международному праву, и люди должны всегда контролировать применение смертоносной силы», - считает верховный представитель Европейского Союза.

По словам Могерини, необходимо поддерживать инновации инвестициями и другими методами как для роста экономики, так и безопасности стран Европы. Она отметила, что «почти 50% мировых частных инвестиций в стартапы искусственного интеллекта в настоящее время происходит в Китае».

«Мы, европейцы, просто не можем позволить себе терять время, и мы не можем позволить себе быть менее инновационными, чем другие мировые державы», — заявила глава дипломатии ЕС.

В конце речи она напомнила, что инвестиции европейских национальных правительств в исследования и технологии в сфере обороны продолжают падать.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини также заявила, что Евросоюз не занимается строительством «европейской армии».