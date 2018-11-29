2018-11-29T18:18:54+03:00
Общество

Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом

Поклонница саги нашла ответ на популярный вопрос о зачатии ребенка вампиром
Алена Басавина
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Фанаты "Сумерек" наконец-то узнали ответФанаты "Сумерек" наконец-то узнали ответФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Портал BuzzFeed опубликовал ответ на популярный запрос, посвященный возможности главного героя франшизы «Сумерки» заниматься сексом. Секрет раскрыла пользовательница Дженна Гиллаум.

По словам девушки, долгое время ее и других поклонников «Сумерек» мучил вопрос: как Эдвард возбуждается, если в его теле нет крови. Также любопытных поклонников интересовал способ зачатия ребенка.

Фанаты засыпали автора саги Стефани Майер письмами с просьбой объяснить физиологические процессы вампира. В результате она решила ответить всем пытливым на своем сайте.

По словам Майер в теле вампира имеется множество ядовитых жидкостей, которые имеют схожие функции с жидкостями человека.

«Реакция возбуждения присутствует у вампиров, поскольку некоторые ядовитые жидкости заставляют ткани реагировать так же, как при притоке крови», - указала автор саги.

Подобным образом писательница объяснила беременность возлюбленной Эдварда Беллы. В теле вампиров, оказывается, имеется ядовитая жидкость с генетической информацией типа спермы. Она и способна связываться с человеческой яйцеклеткой.

Напомним, что серия фильмов «Сумерки» выходила на экраны с 2008 года по 2012 год. Сценарий был основан на четырехсерийном романе Стефани Майер. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.

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