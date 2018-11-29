Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
Портал BuzzFeed опубликовал ответ на популярный запрос, посвященный возможности главного героя франшизы «Сумерки» заниматься сексом. Секрет раскрыла пользовательница Дженна Гиллаум.
По словам девушки, долгое время ее и других поклонников «Сумерек» мучил вопрос: как Эдвард возбуждается, если в его теле нет крови. Также любопытных поклонников интересовал способ зачатия ребенка.
Фанаты засыпали автора саги Стефани Майер письмами с просьбой объяснить физиологические процессы вампира. В результате она решила ответить всем пытливым на своем сайте.
По словам Майер в теле вампира имеется множество ядовитых жидкостей, которые имеют схожие функции с жидкостями человека.
«Реакция возбуждения присутствует у вампиров, поскольку некоторые ядовитые жидкости заставляют ткани реагировать так же, как при притоке крови», - указала автор саги.
Подобным образом писательница объяснила беременность возлюбленной Эдварда Беллы. В теле вампиров, оказывается, имеется ядовитая жидкость с генетической информацией типа спермы. Она и способна связываться с человеческой яйцеклеткой.
Напомним, что серия фильмов «Сумерки» выходила на экраны с 2008 года по 2012 год. Сценарий был основан на четырехсерийном романе Стефани Майер. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт.