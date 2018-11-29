Денис Глушаков выйдет в стартовом составе капитаном "Спартака" на игру с "Рапидом"

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-29T18:23:01+03:00

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Сегодня, 29 ноября, в Москве будет сыгран матч 5 тура группового этапа Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом". Между двумя командами в турнирной таблице разница всего в одно очко - 5 у спартаковце против 4 у гостей из Австрии. Победитель этой игры увеличит свои шансы на ыход в плей-офф турнира. В основном составе "Спартака" на игру с первых минут - полузащитник Денис Глушаков. Он будет капитаном в этой игре.

Стартовые составы команд на игру: Полностью состав "Спартака" на предстоящую игру выглядит так: Ребров, Кутепов, Ещенко, Тимофеев, Ханни, Глушаков (капитан), Зе Луиш, Луис Адриано, Джикия, Д.Комбаров, Мельгарехо.

Состав "Рапида": Штребингер (капитан), Барач, Мюлдюр, Хофман, Поцман, Мартич, Любичич, Кнасмюлльнер, Алар, Бериша, Болинголи-Мбомбо.

Стартовый свисток матча Спартак - Рапид на стадионе "Открытие Арена" в Тушино прозучит в 18:50 по московскому времени. В первом круге в Вене спартаковцы уступили со счетом 0:2.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Рапид.