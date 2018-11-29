В Кремле установят столетнюю елку из Подмосковья

СЕГОДНЯ 19:20 2018-11-29T19:20:33+03:00

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Главную новогоднюю ёлку России привезут в Кремль из Щелковского района Московской области. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Известно, что возраст дерева составляет 100 лет. Его высота — 27 м, а диаметр — 60 см. Ёлка будет срублена 16 декабря, а 18 декабря уже приедет в Московский Кремль.

Украшать ель на Соборной площади Кремля будут в стиле «Зимний лес». Для этого понадобится несколько тысяч игрушек и около километра гирлянд.

Отметим, что традиционный детский праздник Общероссийской ёлки состоится 26 декабря в Государственном Кремлевском дворце. На праздник приедут школьники их всех федеральных округов. Для юных гостей уже подготовили познавательную программу, рассчитанную на несколько дней пребывания в столице.