2018-11-29T19:38:52+03:00
Политика

Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

Причиной ограничительных мер стало расследование по делу Хашкаджи
Алена Басавина
Поделиться:
Канада ввела санкции по "делу Хашкаджи"Канада ввела санкции по "делу Хашкаджи"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Канада запретила въезд в страну 17 подданным Саудовской Аравии. Об этом сообщается в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

Согласно опубликованным данным, такое решение МИД Канады принял из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Санкции затрагивают лиц, которые, по мнению правительства Канады, причастны или имеют отношение к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи 2 октября 2018 года», - указано в сообщении.

МИД Канады отмечает, что активы подданных Саудовской Аравии будут заморожены. Въезд в страну для них закрыт.

«Канада по-прежнему призывает к проведению заслуживающего доверия и независимого расследования. Те, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашкаджи, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед правосудием», - сказала Христи Фриланд.

Напомним, что ранее санкции в связи с убийством журналиста ввели Франция, Германия и США.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна дата трансляции «Разговора с Дмитрием Медведевым»
Трамп отменил встречу с Путиным
В Кремле установят столетнюю елку из Подмосковья
Появилось видео массового ДТП на Горьковском шоссе в Подмосковье
Украина закроет доступ иностранцев в Крым через свою территорию
Самый толстый подросток в мире похудел на один центнер
Денис Глушаков выйдет в стартовом составе капитаном "Спартака" на игру с "Рапидом"
Стало известно, как бескровный Эдвард из «Сумерек» смог заниматься сексом
ЕС выступил за ограничения на использование автономных вооружений
Президент одобрил новую Доктрину энергобезопасности России
Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Власти Китая прервали работы ученых по модификации генов эмбрионов человека
Во Франции женщина угрожала взорвать местный банк
В Эстонии вандалы осквернили мемориал жертвам коммунизма
Аршавин назвал Кокорина вторым лучшим футболистом в России
Минэнерго: прибыльность АЗС восстанавливается
В Россию вернулся последний пострадавший при инциденте в римском метро
Хулиганы ограбили певца Dante, приняв его за Билана
Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне
Бывший пресс-секретарь Медведева получила орден Александра Невского
Звонки о "минировании" ТЦ в Москве поступили с номера пенсионерки из Балашихи
В России новый iPhone X подешевел на 20 тысяч за год
На Ямале готовится к открытию первая зимняя трасса