Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 19:38 2018-11-29T19:38:52+03:00

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Канада запретила въезд в страну 17 подданным Саудовской Аравии. Об этом сообщается в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

Согласно опубликованным данным, такое решение МИД Канады принял из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Санкции затрагивают лиц, которые, по мнению правительства Канады, причастны или имеют отношение к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи 2 октября 2018 года», - указано в сообщении.

МИД Канады отмечает, что активы подданных Саудовской Аравии будут заморожены. Въезд в страну для них закрыт.

«Канада по-прежнему призывает к проведению заслуживающего доверия и независимого расследования. Те, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашкаджи, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед правосудием», - сказала Христи Фриланд.

Напомним, что ранее санкции в связи с убийством журналиста ввели Франция, Германия и США.