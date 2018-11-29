2018-11-29T20:43:06+03:00
Общество

Хаски отменил концерты в шести городах России

Выступления рэпера не состоятся в Иваново, Волгограде, Ярославле, Вологде, Нижнем Новгороде и Саратове
Алена Басавина
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Концерты Хаски отменены в 6 городахКонцерты Хаски отменены в 6 городахФото: Артём ГНАТЕНКО
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Концерты рэпера Хаски отменены в шести городах России. Об этом сообщается на официальной странице исполнителя в социальной сети «ВКонтакте».

«Забукировать другие даты в этом году мы не можем - они все заняты. Так что Вологда, Ярославль, Нижний, Волгоград, Саратов, Иваново - увидимся в следующий раз», - написано в сообщении. Денежные средства за купленные билеты поклонникам вернут.

Известно, что в указанных городах концерты должны были пройти 23, 24, 27, 28 и 30 ноября, а также 2 декабря.

Ближайшее выступление рэпера запланировано на 12 декабря в Москве. После этого он посетит в рамках тура 14 декабря Санкт-Петербург, а 21 декабря Архангельск.

Напомним, что рэпера Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре, когда он захотел выступить прямо на улице с крыши автомобиля.

Артиста обвинили в мелком хулиганстве и организации несанкционированного мероприятия. Суд назначил ему 12 суток ареста.

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