Кремль не получал официальных данных об отмене встречи Трампа и Путина
Официальная информация о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Кремль не поступала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», - сказал официальный представитель Кремля.
По его словам, Владимир Путин получит дополнительное время для общения с другими политиками, если переговоры с Трампом действительно будут отменены, передает ТАСС.
Ранее американский лидер написал в своем Twiiter о решении отменить встречу с Путиным.
«Я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - отметил Трамп.
Напомним, что саммит G20 пройдет 30 ноября — 1 декабря в Буэнос-Айресе. Встреча Путина и Трампа была запланирована на 1 декабря 18:00 мск.