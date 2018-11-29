Кремль не получал официальных данных об отмене встречи Трампа и Путина

СЕГОДНЯ 21:17 2018-11-29T21:17:35+03:00

Официальная информация об отмене переговоров в Кремль не поступала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Песков сообщил, что президент России получит дополнительное время для встречи с другими политиками, если переговоры не состоятся

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Официальная информация о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Кремль не поступала. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем», - сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, Владимир Путин получит дополнительное время для общения с другими политиками, если переговоры с Трампом действительно будут отменены, передает ТАСС.

Ранее американский лидер написал в своем Twiiter о решении отменить встречу с Путиным.

«Я решил, что было бы лучше, если бы все заинтересованные стороны отменили мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - отметил Трамп.

Напомним, что саммит G20 пройдет 30 ноября — 1 декабря в Буэнос-Айресе. Встреча Путина и Трампа была запланирована на 1 декабря 18:00 мск.