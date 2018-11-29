Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает итоги выборов

СЕГОДНЯ 21:43 2018-11-29T21:43:57+03:00

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Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе не признал результаты голосования. Об этом он заявил на встрече со сторонниками своей коалиции «Сила в единстве».

«У нас не было президентских выборов. Это был криминальный фарс. Мы не признаем эти выборы и их результаты. У Грузии нет президента», - отметил Григол Вашадзе в эфире телеканала Rustavi 2.

По словам оппозиционного кандидата, парящая партия запугивала избирателей, незаконно использовала личные данные граждан и административный ресурс.

Григол Вашадзе призвал 2 декабря всех недовольных выборами придти на митинг на проспект Руставели в центре Тбилиси.

Напомним, что накануне в Грузии состоялся второй тур выборов. В нем участвовали независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта» и Григол Вашадзе. Зурабишвили набрала 59,52% голосов и одержала победу.