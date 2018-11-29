Утром 30 ноября возле Кремля ограничат движение

СЕГОДНЯ 22:08 2018-11-29T22:09:44+03:00

Автомобили не смогут проехать по нескольким улицам с 6:00 до 6:50

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Автомобильное движение вблизи Кремля ограничат утром 30 ноября. Об этом в Twitter сообщает Центр организации дорожного движения Правительства Москвы.

С 6:00 до 6:50 полностью будет перекрыта улица Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади, улица Манежная от Кремлевской набережной до Боровицкой площади, а также улица Знаменка - от Арбатской до Боровицкой площади.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 30 ноября 2018 года ФСО снова проведет учения с применением авиатехники. Посетителям запретят вход на территорию Московского Кремля.

«С 16.00 до 20.00 мск ограничивается пребывание граждан на территории Красной площади и в Александровском саду (при наличие билета на концерт в ГКД, будет разрешен проход посетителей в среднюю часть Александровского сада)», - указали в ведомстве.