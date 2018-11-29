«Газпром» проложил 300 км труб «Северного потока-2»

СЕГОДНЯ 22:24 2018-11-29T22:24:37+03:00

Компания сообщает, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком

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Правление ПАО «Газпром» обсудило ход реализации проекта «Северный поток-2». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Отмечено, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб», - пояснили в «Газпроме».

По словам представителей компании, на данный момент завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, а также Финляндии. Особое внимание на заседании уделили подготовительным процедурам по укладке трубопровода на российской территории.

«Правлению поручено продолжить работу по реализации проекта «Северный поток — 2» для ввода его в эксплуатацию в установленный срок», - отметили в ПАО «Газпром».

Напомним, что «Северный поток-2» - это проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб.м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.