Порошенко пригрозил россиянам новыми ограничениями

СЕГОДНЯ 22:47 2018-11-29T22:49:25+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко планирует ввести новые ограничительные меры против граждан России. Об этом заявил на своей странице в Twitter.

«Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправдано», - написал украинский лидер.

Напомним, что 26 ноября Верховная рада Украины одобрила законопроект Петра Порошено о введении военного положения.

Особый режим продлится 30 дней в Донецкой, Херсонской, Сумской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Луганской, Одесской и Черниговской областях, а также внутренних водах Азова и Керченской акватории.