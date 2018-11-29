Сирийские боевики готовят новую химатаку

СЕГОДНЯ 23:01 2018-11-29T23:01:46+03:00

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В Сирии боевики запрещенной в России группировки Джабхат Ан-Нусра готовят новую химатаку. Об этом сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон от источников в Идлибской зоне деэскалации, террористы группировки «Джабхат Ан-Нусра (запрещена в РФ ) планируют проведение очередной провокации с использованием отравляющих веществ», - передает ТАСС слова Соломатина.

По его словам, в демилитаризованную зону боевики уже доставили 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают химики одной из европейских стран.

Предполагается, что террористы хотят атаковать христианский год Махарда в провинции Хама и населенный пункт Абу-эд-Духур в провинции Идлиб.