2018-11-29T23:01:46+03:00
Политика

Сирийские боевики готовят новую химатаку

Центр примирения враждующих сторон заявил, что террористы намерены совершить очередную провокацию
Алена Басавина
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В Сирии готовится очередная химатакаВ Сирии готовится очередная химатакаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сирии боевики запрещенной в России группировки Джабхат Ан-Нусра готовят новую химатаку. Об этом сообщил глава Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон от источников в Идлибской зоне деэскалации, террористы группировки «Джабхат Ан-Нусра (запрещена в РФ ) планируют проведение очередной провокации с использованием отравляющих веществ», - передает ТАСС слова Соломатина.

По его словам, в демилитаризованную зону боевики уже доставили 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом. Их сопровождают химики одной из европейских стран.

Предполагается, что террористы хотят атаковать христианский год Махарда в провинции Хама и населенный пункт Абу-эд-Духур в провинции Идлиб.

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