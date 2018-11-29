Швейцарский истребитель сопроводил самолет Лаврова

СЕГОДНЯ 23:23 2018-11-29T23:25:31+03:00

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В четверг, 29 ноября, истребитель военно-воздушных сил (ВВС) Швейцарии сопроводил самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова. Правда, самого министра в тот момент на борту не было: он улетел из Женевы чуть раньше в связи со служебной необходимостью. Однако там находились возвращавшаяся в Москву российская делегация и журналисты.

Как стало известно, после того как самолет специального летного отряда «Россия» взлетел с аэродрома в Женеве и набрал высоту, к нему приблизился швейцарский истребитель и в течение двух минут летел рядом. Перед тем же как прекратить сопровождение, швейцарский летчик отдал честь, поприветствовав российский борт, передает ТАСС.

Стоит отметить, что швейцарские военные самолеты часто в знак почета поднимаются в воздух для сопровождения лайнеров с высокопоставленными гостями.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28-29 ноября находился с рабочим визитом в Женеве. Там глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом. Кроме того, дипломат принял участие в конференции по Афганистану под эгидой ООН.