2018-11-29T23:45:12+03:00
В мире

Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

По словам политика, Тбилиси начнет диалог с Москвой, только когда это сделают западные партнеры
Дарья ИВАШКИНА
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Новоизбранный президент Грузии Саломе ЗурабишвилиНовоизбранный президент Грузии Саломе ЗурабишвилиФото: REUTERS
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Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что подходящее время для сотрудничества Тбилиси с Москвой пока не наступило. По словам политика, ее страна «движется проевропейским курсом», поэтому она начнет диалог с Россией, только когда это сделают западные партнеры.

При этом Зурабишвили обвинила РФ в «оккупации». Как считает новый грузинский лидер, «линия оккупации» движутся «вглубь территории страны, все ближе к Тбилиси». Вероятно, речь идет о границе с Южной Осетией, которую Грузия считает своей территории, тогда как Москва признала суверенитет республики.

Помимо этого Саломе Зурабишвили осудила «то, как Россия ведет себя в отношении Украины». «Не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», - сказала политик в интервью Би-би-си.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 28 ноября, в Грузии состоялся второй тур президентских выборов: за высший государственный пост боролись Зурабишвили и Григол Вашадзе от оппозиционного «Единого национального движения». По данным ЦИК Грузии, победу одержала независимый кандидат: за нее проголосовали 59,52% избирателей.

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