Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн

СЕГОДНЯ 03:19 2018-11-30T03:19:45+03:00

В Пентагоне уверены, что эта сделка «отвечает интересам внешней политики и нацбезопасности Соединенных Штатов»

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Пентагон объявил о получении от госдепартамента США разрешения на продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем и сопутствующего им оборудования. Речь идет о сделке на сумму 655 миллионов долларов.

«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов. Также там подчеркивается, что реализации этой договоренности с Варшавой «отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США».

Между тем утверждение сделки Госдепом еще не означает гарантированную продажу оборудования. Теперь новый военный контракт должен изучить конгресс США: на это у него есть 30 дней. Причем законодатели имеют возможность блокировать сделку.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года стало известно, что Польша готова заплатить два миллиарда долларов за размещение у себя военной базы США.