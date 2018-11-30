2018-11-30T03:19:45+03:00
В мире

Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн

В Пентагоне уверены, что эта сделка «отвечает интересам внешней политики и нацбезопасности Соединенных Штатов»
Дарья ИВАШКИНА
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Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млнГосдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пентагон объявил о получении от госдепартамента США разрешения на продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем и сопутствующего им оборудования. Речь идет о сделке на сумму 655 миллионов долларов.

«Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов. Также там подчеркивается, что реализации этой договоренности с Варшавой «отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США».

Между тем утверждение сделки Госдепом еще не означает гарантированную продажу оборудования. Теперь новый военный контракт должен изучить конгресс США: на это у него есть 30 дней. Причем законодатели имеют возможность блокировать сделку.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае этого года стало известно, что Польша готова заплатить два миллиарда долларов за размещение у себя военной базы США.

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