2018-11-30T05:19:36+03:00
В мире

Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20

В аргентинской столице у американского президента планируется целый ряд встреч
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Буэнос-АйресПрезидент США Дональд Трамп прибыл в Буэнос-АйресФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прибыл в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки» (G20), который будет проходить в аргентинской столице 30 ноября и 1 декабря.

Стоит отметить, что в рамках этого мероприятия у американского лидера планируется целый ряд встреч. В частности, многие с нетерпением ждут его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином: эксперты считают, что политики могут заключить «перемирие» в торговой войне, передает Reuters.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Пекином серьезно обострились весной этого года, когда Трамп практически объявил торговую войну Китаю. Это экономическое противостояние привело к тому, что к июлю КНР и США наложили торговые пошлины на товары на сумму, которая составила 68 миллиардов долларов. Причем это было только начало. В настоящее время Соединенные Штаты планируют повысить существующие тарифы на китайские товары на 250 миллиардов долларов с 10% до 25%.

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