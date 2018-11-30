2018-11-30T06:16:15+03:00
Наука

Ракета «Рокот» с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

На расчетные орбиты космические аппараты выйдут около 07:30 мск пятницы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ракета-носитель «Рокот». Фото: Андрей Моргунов/ТАССРакета-носитель «Рокот». Фото: Андрей Моргунов/ТАСС
Изменить размер текста:

В пятницу, 30 ноября, ракета-носитель легкого класса «Рокот» с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, пуск прошел в 05:27 мск. А в 05:33 мск разгонный блок «Бриз-КМ» с кластером из трех космических аппаратов, запущенных в интересах российского оборонного ведомства, отделился от ракеты-носителя. На расчетные же орбиты аппараты должны выйти примерно через два часа.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Рокот" в составе разгонного блока "Бриз-КМ" и трех военных спутников в расчетное время - 05:33 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот"», - цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.

Стоит отметить, что это уже второй пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк в 2018 году. Как сообщал сайт kp.ru, предыдущий пуск прошел в апреле. Тогда ракета вывела на орбиту европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе
Прорвавшихся через границу США мигрантов не стали арестовывать
ВВС Бельгии: истребители F-16 поднимались для сопровождения российских самолетом над Балтикой
Погода в Москве на 30 ноября 2018 года: облачно, без осадков
Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае
В Сирии опровергли данные о сбитом израильском самолете
Канада, Мексика и США подпишут новый торговый договор на саммите G20 в Буэнос-Айресе
Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20
Инцидент с самолетом не заставил Меркель усомниться в надежности правительственных лайнеров
В США составили рейтинг самых опасных российских кораблей
Госдеп США назвал вывод американских войск из Сирии несвоевременным
Российские дипломаты посетили Ярошенко в американской тюрьме
Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн
Посол РФ назвал выдвигаемые США условия по продлению СНВ-3 неприемлемыми
Климкин заявил, что Украина расторгнет около 40 соглашений с Россией