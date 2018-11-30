Ракета «Рокот» с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-30T06:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 30 ноября, ракета-носитель легкого класса «Рокот» с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области.

Как уточнили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, пуск прошел в 05:27 мск. А в 05:33 мск разгонный блок «Бриз-КМ» с кластером из трех космических аппаратов, запущенных в интересах российского оборонного ведомства, отделился от ракеты-носителя. На расчетные же орбиты аппараты должны выйти примерно через два часа.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса "Рокот" в составе разгонного блока "Бриз-КМ" и трех военных спутников в расчетное время - 05:33 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя "Рокот"», - цитирует сообщение Минобороны РФ ТАСС.

Стоит отметить, что это уже второй пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк в 2018 году. Как сообщал сайт kp.ru, предыдущий пуск прошел в апреле. Тогда ракета вывела на орбиту европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.