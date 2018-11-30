Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 06:37 2018-11-30T06:37:56+03:00

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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа (ВВО) заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае. Как уточнил официальный представитель ВВО Александр Гордеев, торжественная церемония подъема пусковой установки прошла в пятницу, 30 ноября.

«В Хабаровском крае военнослужащие зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа заступили на боевое дежурство на новой зенитной ракетной системе С-400», - приводит слова полковника ТАСС.

Стоит отметить, что ранее зенитчики прошли обучение для работы с новой техникой и выполнили боевые пуски ракет на специализированном полигоне «Капустин Яр», расположенном в Астраханской области.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе «Алмаз-Антей» досрочно передал российским вооруженным силам очередной комплект ЗРК С-400 «Триумф». Как тогда подчеркнули представители концерна, системы успешно прошли приемо-сдаточные испытания, сопроводив реальные воздушные цели.