Погода в Москве на 30 ноября 2018 года: облачно, без осадков

30 Нояб. 07:08 2018-11-30T07:08:22+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 30 ноября 2018 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 30 ноября 2018 года будет отличаться небольшой облачностью. Также местами по городу возможна гололедица. Что касается осадков, то их в эту пятницу не ожидается.

Ветер юго-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет находиться в пределах -7..-5 градусов. В ночные часы значительно похолодает - до -13 градусов.

Атмосферное давление, по данным синоптиков Гидрометцентра России, составит 766 миллиметров ртутного столба.

В целом, выходные дни ничем не будут отличаться от этой пятницы. Правда в воскресенье станет на несколько градусов теплее. Вероятнее всего, это произойдет из-за выпадения в столице снега.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на периодические осадки, снежный покров появиться на московских улицах лишь к середине декабря.