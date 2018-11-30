Погода в Москве на 30 ноября 2018 года: облачно, без осадков
Погода в Москве на 30 ноября 2018 года будет отличаться небольшой облачностью. Также местами по городу возможна гололедица. Что касается осадков, то их в эту пятницу не ожидается.
Ветер юго-западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет находиться в пределах -7..-5 градусов. В ночные часы значительно похолодает - до -13 градусов.
Атмосферное давление, по данным синоптиков Гидрометцентра России, составит 766 миллиметров ртутного столба.
В целом, выходные дни ничем не будут отличаться от этой пятницы. Правда в воскресенье станет на несколько градусов теплее. Вероятнее всего, это произойдет из-за выпадения в столице снега.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, несмотря на периодические осадки, снежный покров появиться на московских улицах лишь к середине декабря.
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