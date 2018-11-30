Прорвавшихся через границу США мигрантов не стали арестовывать

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-30T07:30:25+03:00

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Власти Соединенных Штатов не стали арестовывать мигрантов, которые были задержаны накануне за попытку прорваться на американскую территорию со стороны Мексики.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье группа из примерно 500 беженцев ринулась из Тихуаны в сторону границы с США. В результате американским силовикам пришлось применять против них слезоточивый газ и резиновые пули. Более 40 человек были задержаны.

Однако всем этим людям не стали предъявлять обвинения просто потому, что в большинстве случаев правоохранители не располагают достаточной информацией, в частности, доказательствами нарушений и именами пограничников, проводивших задержания. Еще одним фактором стало то, что среди этой группы мигрантов оказалось много женщин с детьми (около 15 человек). Также отдельные люди не могут долго находиться в СИЗО по медицинским показаниям.

В настоящий момент дальнейшая судьба этих лиц остается под вопросом. Вероятнее всего, они будут депортированы без права рассмотрения заявок на предоставление убежища, передает агентство Associated Press.