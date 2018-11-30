Прорвавшихся через границу США мигрантов не стали арестовывать
Власти Соединенных Штатов не стали арестовывать мигрантов, которые были задержаны накануне за попытку прорваться на американскую территорию со стороны Мексики.
Сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье группа из примерно 500 беженцев ринулась из Тихуаны в сторону границы с США. В результате американским силовикам пришлось применять против них слезоточивый газ и резиновые пули. Более 40 человек были задержаны.
Однако всем этим людям не стали предъявлять обвинения просто потому, что в большинстве случаев правоохранители не располагают достаточной информацией, в частности, доказательствами нарушений и именами пограничников, проводивших задержания. Еще одним фактором стало то, что среди этой группы мигрантов оказалось много женщин с детьми (около 15 человек). Также отдельные люди не могут долго находиться в СИЗО по медицинским показаниям.
В настоящий момент дальнейшая судьба этих лиц остается под вопросом. Вероятнее всего, они будут депортированы без права рассмотрения заявок на предоставление убежища, передает агентство Associated Press.