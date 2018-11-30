2018-11-30T07:30:25+03:00
В мире

Прорвавшихся через границу США мигрантов не стали арестовывать

В большинстве случаев власти просто не обладают достаточной информации для выдвижения обвинений
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Среди задержанных оказались женщины и детиСреди задержанных оказались женщины и детиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Соединенных Штатов не стали арестовывать мигрантов, которые были задержаны накануне за попытку прорваться на американскую территорию со стороны Мексики.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувшее воскресенье группа из примерно 500 беженцев ринулась из Тихуаны в сторону границы с США. В результате американским силовикам пришлось применять против них слезоточивый газ и резиновые пули. Более 40 человек были задержаны.

Однако всем этим людям не стали предъявлять обвинения просто потому, что в большинстве случаев правоохранители не располагают достаточной информацией, в частности, доказательствами нарушений и именами пограничников, проводивших задержания. Еще одним фактором стало то, что среди этой группы мигрантов оказалось много женщин с детьми (около 15 человек). Также отдельные люди не могут долго находиться в СИЗО по медицинским показаниям.

В настоящий момент дальнейшая судьба этих лиц остается под вопросом. Вероятнее всего, они будут депортированы без права рассмотрения заявок на предоставление убежища, передает агентство Associated Press.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе
ВВС Бельгии: истребители F-16 поднимались для сопровождения российских самолетом над Балтикой
Погода в Москве на 30 ноября 2018 года: облачно, без осадков
Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае
Ракета «Рокот» с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк
В Сирии опровергли данные о сбитом израильском самолете
Канада, Мексика и США подпишут новый торговый договор на саммите G20 в Буэнос-Айресе
Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит G20
Инцидент с самолетом не заставил Меркель усомниться в надежности правительственных лайнеров
В США составили рейтинг самых опасных российских кораблей
Госдеп США назвал вывод американских войск из Сирии несвоевременным
Российские дипломаты посетили Ярошенко в американской тюрьме
Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн
Посол РФ назвал выдвигаемые США условия по продлению СНВ-3 неприемлемыми
Климкин заявил, что Украина расторгнет около 40 соглашений с Россией