На орбиту успешно выведены три новых спутника Минобороны России
Разгонный блок "Бриз-КМ" успешно вывел на орбиту три новых российских военных спутника. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту три космических аппарата в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что управление устройствами уже взяли на себя наземные средства Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова. Телеметрическая связь с аппаратами установлена и поддерживается на устойчивом уровне. Бортовые системы также функционируют нормально. Спутникам уже присвоили порядковые номера "Космос-2530", "Космос-2531" и "Космос-2532".
Что касается разгонного блока, то, по данным ТАСС, специалисты уже завершили операцию по его отводу с орбиты космических аппаратов.
Сайт kp.ru писал о том, что ракета-носитель "Рокот" с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в эту пятницу, 30 ноября, в 05:27 мск. Данный запуск стал уже вторым в 2018 году для ракет такого плана.