На орбиту успешно выведены три новых спутника Минобороны России

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-30T08:53:45+03:00

Устройства уже приняты на управление средствами космического центра им. Титова

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Разгонный блок "Бриз-КМ" успешно вывел на орбиту три новых российских военных спутника. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту три космических аппарата в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что управление устройствами уже взяли на себя наземные средства Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова. Телеметрическая связь с аппаратами установлена и поддерживается на устойчивом уровне. Бортовые системы также функционируют нормально. Спутникам уже присвоили порядковые номера "Космос-2530", "Космос-2531" и "Космос-2532".

Что касается разгонного блока, то, по данным ТАСС, специалисты уже завершили операцию по его отводу с орбиты космических аппаратов.

Сайт kp.ru писал о том, что ракета-носитель "Рокот" с тремя военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области в эту пятницу, 30 ноября, в 05:27 мск. Данный запуск стал уже вторым в 2018 году для ракет такого плана.