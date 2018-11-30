2018-11-30T09:12:14+03:00
Общество

Таможня тестирует новые навигационные пломбы, которые упростят процедуру контроля

Сейчас ноу-хау применяют на грузоперевозках из Казахстана в Россию
Ася РОМАНЧУК
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Новые навигационные пломбы помогут сократить время прохождения таможенного контроляНовые навигационные пломбы помогут сократить время прохождения таможенного контроляФото: "КП" Архив
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Таможня тестирует новые навигационные пломбы, которые могут упростить жизнь всем: и проверяющим, и бизнесу. В случае с таможней новинка сократит время досмотра, а в случае с бизнесом – поможет сохранить груз в целости и сохранности.

Новинку уже тестируют на грузоперевозках из Казахстана в Россию. 30 ноября Федеральная таможенная служба планирует подвести итог эксперимента по использованию навигационных пломб, который проводился с 20 сентября по 1 ноября этого года.

- За время наблюдения было осуществлено 146 перевозок товаров. Из России в Казахстан — 108 перевозок товаров (133 партии), из Казахстана в Россию — 38 перевозок товаров (39 партий), — сообщил газете «Известия» первый замруководителя ФТС России Руслан Давыдов.

Результаты в ФТС оценили высоко, отметив, что новые пломбы способствуют, в первую очередь, контролю за сохранностью грузов.

По сути, навигационная пломба — это замок и одновременно бортовой компьютер. Содержимое пломбы хранит данные о грузе, его отправителе и получателя, маршруте перевозчика. Открывается такой замок только в системе ГЛОНАС, когда груз доберется до места назначения. А все заинтересованные стороны в режиме онлайн могут отслеживать все заинтересованные стороны.

Такая система поможет снизить объем физических проверок. Планируется, что навигационная пломба поможет сформировать самую быструю транзитную зону между Европой и Азией, пишет газета «Известия».

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