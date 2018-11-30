Минобороны построит самый большой в мире музей военной авиации

СЕГОДНЯ 09:23 2018-11-30T09:23:39+03:00

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Центральный музей Воздушно-космических сил, который будет построен на территории подмосковного парка культуры и отдыха "Патриот", станет крупнейшим в мире музейным комплексом военной авиации. Такое заявление сделали в министерстве обороны России.

Отмечается, что уникальной особенностью музея станет возможность наглядно демонстрировать гостям историю развития отечественной авиационной техники. Так, на площадках можно будет увидеть сотни образцов различных летательных аппаратов - от первых военных самолетов до самых современных образцов.

Чтобы можно было оценить всю экспозицию целиком предусмотрено также создание специальной смотровой зоны, которая будет располагаться на достаточной высоте. На сайте Минобороны подчеркивается, что с нее откроется отличный вид на выставку и на небо, где порой будут проходить демонстрационные полеты.

Приятным дополнением станет оснащение комплекса мультимедийными киосками и сенсорными панелями с инфографикой. Здесь посетители смогут просматривать фото, видео, интерактивные карты и даже 3D-модели, а также попробовать себя в управлении самолетом или в авиационном тире. Кроме того, "примерить" на себя профессию военного летчика позволят различные обучающие программы, доступные для всех желающих.

Напомним, что сам парк "Патриот" был заложен летом 2014 года на 58-ом километре Минского шоссе.

Сайт kp.ru писал о том, что на его территории планировалось разместить не только музей авиации, но и музей бронетанковой техники, артиллерии, а также спортивные сооружения, тренажеры, исторические выставки и экспозиции.