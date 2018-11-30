2018-11-30T10:33:18+03:00
Экономика

ЦБ заявил о существовании тайных скупщиков валюты в российских банках

Такие лица регулярно приобретают наличные, но потом никогда не продают их, вне зависимости от курса рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФЦБ заявил о тайных скупщиках крупных сумм валюты в банках РФФото: Архив "КП"
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В настоящий момент отдельные российские банки вовлечены в сомнительные валютно-обменные операции с наличными. Об этом говорится в письме Центробанка, которое было разослано в кредитные учреждения страны.

В документе говорится о том, что одни и те же люди скупают валюту в разных банках, но при этом больше никогда ее не продают, вне зависимости от того, как ведет себя курс рубля. Такие сделки всегда проводятся регулярно, порой даже ежедневно, и обычно речь идет о сумме не превышающей 100 тысяч долларов.

Кем именно являются люди, участвующие в таких подозрительных операциях, пока неизвестно. Граждане, чьи имена фигурируют в документах по сделкам, уверяют, что никогда не снимали деньги в данных банках или делали это, но не в таких объемах.

Между тем, записи с камер видеонаблюдения в кредитных учреждениях показывают, что кассиры передают таким лицам валюту прямо в банковских упаковках, то есть без пересчета. Проверка же источников происхождения средств, на которые приобретаются наличные, ограничивается фиксированием стандартных сведений - зарплаты, доходов, накоплений. При этом никакого документального подтверждения не предусматривается.

В Центробанке считают, что подобные операция проводятся с целью последующего снабжения наличными средствами нелегальных обменников, куда обращаются лица с крупными суммами неинкассированной выручки, или в рамках других коррупционных преступлений, передают "Ведомости".

Сайт kp.ru писал о том, что регулятор периодическ лишает кредитные учреждения лицензий на осуществление деятельности как раз из-за проведения "теневых" валютно-обменных операций. Так, например, произошло с банком "Воронеж".

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