СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-30T11:06:30+03:00

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В ночь с 29 по 30 ноября стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени, температура воздуха местами опускалась до минус 20 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, минус 13,2 градуса, в Подмосковье местами ударили двадцатиградусные морозы», — передает РИА Новости.

Днем, 30 ноября погода в российской столице будет отличаться небольшой облачностью, местами возможна гололедица. Осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет -7..-5 градусов. В ночные часы значительно похолодает - до -13 градусов.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что сильный мороз в Москве сменится оттепелью на следующей неделе. Синоптики отмечают, что потепление придет в российскую столицу в предстоящее воскресенье