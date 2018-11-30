2018-11-30T11:06:30+03:00
Москва

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Термометр зафиксировал минус 13,2 градуса
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени.В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В ночь с 29 по 30 ноября стала самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени, температура воздуха местами опускалась до минус 20 градусов. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной в текущем сезоне, минус 13,2 градуса, в Подмосковье местами ударили двадцатиградусные морозы», — передает РИА Новости.

Днем, 30 ноября погода в российской столице будет отличаться небольшой облачностью, местами возможна гололедица. Осадков не ожидается. Температура воздуха достигнет -7..-5 градусов. В ночные часы значительно похолодает - до -13 градусов.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что сильный мороз в Москве сменится оттепелью на следующей неделе. Синоптики отмечают, что потепление придет в российскую столицу в предстоящее воскресенье

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия допускает наличие криминального следа в поломке самолета Меркель
В Новой Зеландии около 50 дельфинов выбросились на берег
Россияне стали дисциплинированнее платить налоги
Слабовидящий американец подал в суд на Playboy за ущемление его прав
Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Турецкий курорт Бодрум оказался под водой из-за сильных проливных дождей
ЦБ заявил о существовании тайных скупщиков валюты в российских банках
В Канаде полицейский был тяжело ранен в ходе перестрелки с другим офицером
Доходы трех самых богатых министров Трампа за 2017 год составили $150 млн
Минобороны построит самый большой в мире музей военной авиации
Таможня тестирует новые навигационные пломбы, которые упростят процедуру контроля
Россияне пожаловались на качество питания в школьных столовых