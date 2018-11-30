2018-11-30T11:48:36+03:00
Общество

Украинский артист балета Сергей Полунин получил гражданство России

Танцовщик признался, что наша страна всегда воспринималась им как воплощение добра
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сергей Полунин. Фото: Михаил Джапаридзе ТАСССергей Полунин. Фото: Михаил Джапаридзе ТАСС
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Звезда мирового балета, украинский танцовщик Сергей Полунин получил российское гражданство. О получении нового паспорта в эту пятницу рассказал сам 29-летний артист.

На его странице в Instagram появилась фотография обложки удостоверяющего личность документа с двуглавым орлом, а также снимок его первой страницы. Согласно указанным в паспорте сведениям, уроженец Херсона получил его 29 октября 2018 года в городе Москве.

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Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России
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"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России", - написал Полунин под фотографиями.

Он также добавил, что поддерживает политику нашего президента Владимира Путина, который все это время тяжело работал на благо страны.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее артист балета даже сделал себе татуировку с изображением российского главы. Портрет Владимира Владимировича разместился на груди молодого человека, который теперь известен не только как танцовщик, но и как актер. В прошлом году на экраны вышла экранизация детективного романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном Экспрессе", в которой Полунин сыграл князя Рудольфа Андрени.

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