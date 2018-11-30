Верховный суд запретит вип-камеры и привилегии для богатых заключенных

СЕГОДНЯ 11:51 2018-11-30T11:51:44+03:00

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О наличии вип-камер в российских тюрьмах известно многих. Официально их нет, но негласно улучшенные условия содержания заключенных существуют.

Недавний пример того, что даже жизнь за решеткой может быть достойный пришел из дальневосточной колонии, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, член банды Цапков. Его осудили за жестокое преступление, которое было совершено восемь лет назад в станице Кущевская Краснодарского края. Погибли двенадцать человек, в том числе четырех детей. Цеповяз сам в расправе не участвовал, но был активным членом банды, за что получил 20 лет колонии. Снимки из мест лишения свободы, где заключенный ест икру, шашлыки и крабов облетели всю страну.

А вот еще один пример: в «Матросской тишине» правозащитники обнаружили вип-камеры для богатых заключенных. Ситуацию пытались преподать, как благотворительность: мол люди выйдут, а ремонт останется. Однако в постановлении пленума ВС ситуация трактуется по-другому. Незаконные льготы и привилегии осужденным к лишению свободы также могут рассматриваться как нарушение условий содержания.

«Предоставление отдельным лицам незаконных привилегий и льгот по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или по иным обстоятельствам также может свидетельствовать о нарушении условий принудительного содержания", - говорится в документе.

Поясняется, что нельзя создавать отдельные условия, тратить больше, чем положено, передавать передач свыше установленной нормы. Государство гарантирует заключенным определенные условия проживания, выходить за данные рамки нельзя. Если руководство колонии решит поддержать сидельца, то проблемы будут у начальства. В свою очередь заключенный может пожаловаться на бытовые условия, плохое питание и другие недостатки. Если эта информация подтвердится, то проблемы снова будут у руководства исправительного учреждения, пишет Российская газета.