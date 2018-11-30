Китайский бизнесмен проиграл в казино $1,5 млрд

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-30T12:21:04+03:00

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Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл в казино крупную сумму денег. При этом потратив личные средства, мужчина поставил на кон и деньги из бюджета своей компании.

В результате, игроман потерял около десяти миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов) в одном из заведений на острове Сайпан — крупнейшем острове Северных Марианских островов, ассоциированной территории США. При этом сам мужчина отмечает, что на самом деле потраченная сумма была несколько меньше. Лирон пообещал назвать точную цифру денег, которые он потратил со счета своей компании, в декабре, когда фирма начнет оформлять свое банкротство.

Отметим, что компания Gionее, выпускающая смартфоны, не представлена на международном рынке. Она была основана в 2002 году. Однако прибыльным бизнес был лишь в первое десятилетие, а затем компания стала плохо справляться с конкуренцией и начала терпеть убытки. Начиная с 2016 года фирма ежемесячно теряла по 29 миллионов долларов, пишет сайт телеканала «Звезда».