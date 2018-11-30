Адвокаты Мамаева планируют обратиться в Верховный суд

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-30T12:40:15+03:00

Ранее кассационная жалоба на арест футболистов Кокорина и Мамаева была отклонена Мосгорсудом

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Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют обратиться в Верховный суд с жалобой на решение Мосгорсуда. 30 ноября он отклонил кассационные жалобы на арест спортсменов.

Защита пока еще надеется, что ситуацию удастся решить в данной инстанции, в противном случае будет направлено прошение в высшую инстанцию.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов отмечает, что компромисс возможен при рассмотрении ходатайства следствия о продлении ареста.

- Мы написали жалобу со всеми доводами, которые достаточны для передачи прошения в президиум Мосгорсуда, но судья, единолично рассмотрев нашу жалобу, приняла другое решение. Мы имеем возможность дальнейшего обжалования в вышестоящей инстанции — Верховном суде. Но мы надеемся на компромисс, — отметил Бушманов телеканалу «360».

Сейчас стоит вопрос о смягчении меры пресечения, но Фемида не спешит вставать на строну обвиняемых. В свою очередь Главное следственное управление ГУ МВД по Москве планирует ходатайствовать о продлении срока содержания футболистов под стражей. Они могут остаться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Сейчас футболисты обвиняются по статьям «Хулиганство» и «Побои». Друзья устроили дебош в нескольких районах столицы, избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя с телеведущей Ольги Ушаковой. Они уже находятся в СИЗО и срок содержания под стражей истекает 8 декабря, но следствие настроено решительно и не планирует отпускать фигурантов уголовного дела.

Поклонники активно пишут футболистам письма и передают посылки с подарками, а сами футболисты продолжают тренировки при каждой возможности.