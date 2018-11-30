Украина провела военные учения в Азовском море

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-30T12:44:31+03:00

Украинские военные провели учения в Азовском море по поражению воздушных целей Фото: кадр с видео

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Украина провела военные учения на побережье Азовского моря. В рамках мероприятия силовики отрабатывали поражение воздушных целей на морском направлении. Такое заявление сделали в пресс-службе так называемой операции объединенных сил (ООС).

Отмечается, что штурмовая и армейская авиация Украины имитировала удар противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие побережья, а самолеты ВС отвечали на эту атаку.

"Экипажи Вооруженных сил Украины-23-4 "Шилка", боевой машины "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили", - сообщается на странице ООС в Facebook.

Там же говорится о том, что в рамках учений прошла отработка боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям. Кроме того, руководители различных уровней занимались совершенствованием своих навыков в управлении огнем при действиях авиации условного противника на малых и предельно малых высотах.

Сайт kp.ru писал о том, что о планах Киева по проведению широкомасштабных учений стало известно в начале октября этого года. Тогда секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что страна продолжает "наращивать морские силы" и "авиационный компонент".