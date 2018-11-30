82-летняя женщина прыгнула с парашютом в Дубае

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-30T12:56:50+03:00

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Пожилая женщина по имени Хильда, выйдя на пенсию, решила начать исполнять все свои желания, которые всю жизнь откладывала на потом. Она составила список вещей, которые хотела бы успеть сделать в жизни, и начала по очереди исполнять одно за другим.

Когда же очередь дошла до прыжка с парашютом, Хильда даже решилась покинуть ЮАР и отправилась на другой контент. В Объединенных Арабских Эмиратах женщина нашла профессионалов, которые подготовили ее к этому опасному трюку. В Дубае Хильда прошла инструктаж и подготовку, после чего совершила прыжок с инструктором с высоты около четырех километров.

Полет и приземление отважной 82-летней пенсионерки прошили успешно. Женщина призналась, что счастлива, что решилась на этот отважный шаг, ведь во время прыжка она испытала невероятные эмоции, пишет сайт телеканала «Звезда».

Видео полета пожилой женщины появилось в Сети. Пользователи восхитились ее смелостью и поддержали активный образ жизни пенсионерки.