Москвичей предупредили, что прогулки зимой без шапки приведут к облысению

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-30T12:58:17+03:00

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Жителей столицы предупредили, что зимой стоит позаботиться не только о теплой куртке и обуви, но и головном уборе. Если ходить по морозу без шапки, то можно облысеть, резюмировал директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, главный дерматовенеролог и косметолог департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Все дело в сочетании низкой температуры и сухого воздуха. Даже богатая шевелюра страдает от такого коктейля, а уж проблемные волосы и вовсе получают сильный стресс.

Так что волосы зимой нуждаются в особом уходе, который поможет спастись от облысения.

- Плохой помощник и сухой воздух в помещении. Все вместе приводит к печальным последствиям. При низких температурах носите головной убор, это поможет избежать спазма сосудов, который приводит к воспалительным заболеваниям, спонтанному и очаговому выпадению волос, - рассказал Потекаев агентству городских новостей "Москва".

Предупреждение особенно актуально на фоне грядущего похолодания. Календарная зима, а уже в субботу на календаре будет 1 декабря, встретит похолоданием.

Минувшая ночь в Московском регионе стала самой холодной за всю осень, столбик термометра опустился до -13, а в отдельных районах до -20 градусов.

Есть еще один совет: нужно соблюдать баланс во всем. Медики советуют пить чистую воду, зеленый и травяной чай, чаще проветривать помещение или использовать увлажнитель воздуха, самое главное, не стоит садиться на вегетарианские диеты, не самое лучшее время. Настороженно стоит относиться к витаминам, их бесконтрольный прием тоже приведет к проблемам и не принесет желанной пользы, пишет ФАН.

Ранее эксперты рассказали, как нужно одеваться, чтобы не замерзнуть зимой.