В нескольких регионах России проведут эксперимент по снижению бедности

СЕГОДНЯ 13:10 2018-11-30T13:10:52+03:00

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В 2019 году в нескольких российских регионах впервые проведут эксперимент по бедности, который поможет отработать новую схему выявления бедных семей для оказания им адресной поддержки. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Он сообщил, что приказ о проведении пилотного проекта подписали на днях. В пятницу глава Минтруда проведет совещание с представителями Минфина и Минэкономразвития относительно дорожной карты в этом направлении.

По словам Топилин, эксперимент затронет Нижний Новгород, Иваново, Приморье, и Кабардино-Балкарию.

«В этих регионах мы будем отрабатывать технологию выявления бедных семей, <...> чтобы выходить на оказание им адресной помощи на основе социального контракта», - сообщил глава Минтруда РФ. Он также отметил, что намерен добиться у Минфина того, «чтобы социальный контракт поддерживался из федерального бюджета».

Он отметил, что министры уже подготовили план по снижению уровня бедности в регионах в два раза. Эксперимент позволит оценить уровень доходов семей в выбранных городах, чтобы в дальнейшем помочь им выровнять материальное положение. В 2021 году этот же эксперимент будет развернут по всей стране.

По его словам, в 65-70% бедных семьях есть дети, поэтому необходимо улучшить демографическую ситуацию в стране и снизить число бедных.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Минтруда попросил региональные власти описать «портрет» типичной бедной семьи у себя в регионах для анализа ситуации.